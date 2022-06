Ferrara: “Osimhen sarà il prossimo ‘traditore’. Qualcuno già parla di bizze”

Liberato Ferrara commenta le voci di mercato su Osimhen:” Perché dovrebbe restare a Napoli, per guadagnare la metà, e non vincere nulla?”

Il giornalista Liberato Ferrara, sui propri canali social, ha commentato le voci di mercato sull’attaccante del Napoli Victor Osimhen:

“Tutto sembra pronto per creare un nuovo “traditore”: Victor Osimhen. Già ora qualche giornale parla di bizze del centravanti. Ma mi dite perché uno come lui dovrebbe scegliere di restare a Napoli, per guadagnare la metà, con la certezza di non vincere nulla di importante? Lui inoltre è un nigeriano, non è mica un tifoso degli azzurri. Logico che pretenda il massimo per la sua carriera”.

Liberato Ferrara ha poi aggiunto ulteriori dettagli al suo commento: “La cosa che mi dà più fastidio non sono le parole del presidente Aurelio De Laurentiis. Che l’imprenditore cinematografico dica che i calciatori non devono essere troppo attaccati alla vil moneta ci sta pure, lui fa i suoi interessi. Ma non posso accettare che tale pensiero venga ribadito, attraverso gli articoli di determinati giornali, anche da alcuni cronisti. Lo trovo, e questo è solo un mio personale parere, profondamente sbagliato”.