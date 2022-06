Napoli doppio affare con l’Udinese: Beto come vice Osimhen, le cifre

Il Napoli è pronto a perdere Dries Mertens, giocatore che poteva giocare sia da trequartista che da punta, assicurando gol e buone prestazioni. L’attaccante belga ha segnato 11 gol la scorsa stagione, nonostante non abbia giocato molto spesso. Senza Mertens e con Petagna possibile partente, il Napoli pensa a Beto dell’Udinese per rinforzare l’attacco che sarà rivoluzionato. Insigne è già andato via, Mertens è ai saluti e Politano chiede la cessione.

Insomma nell’estate con mille incognite per Spalletti c’è ancora molto da lavorare. Secondo quanto riferisce Il Mattino Beto è affascinato dal Napoli, ecco quanto scrive il quotidiano partenopeo: “In Champions il prossimo anno e potrebbe arrivare a Napoli come vice Osimhen. L’Udinese lo ha riscattato dal Portimonense, squadra del campionato portoghese, per circa 7 milioni di euro e dopo l’ultima stagione da protagonista ha tutte le intenzioni di guadagnare sulla sua cessione“.

Sulle cifre aggiunge: “La richiesta iniziale dell’Udinese si aggira sui 18 milioni, ma l’impressione è che ’operazione si possa chiudere anche per 15 milioni, che sarebbe più del doppio del prezzo pagato al suo club di provenienza. Al suo primo anno in Serie A, Beto ha collezionato 28 presenze con la maglia dell’Udinese, segnando 11 gol“. Ma il Napoli con l’Udinese sta trattando anche Deulofeu, giocatore che viene considerato vicinissimo alla società partenopea, nonostante Pier Paolo Marino abbia detto che per ora sono solo voci.