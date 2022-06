Insigne a Toronto: “Sono felicissimo di essere qui” – il video della festa

Lorenzo Insigne è sbarcato a Toronto per la sua nuova avventura in MLS, poi la festa a little Italy. L’ex attaccante del Napoli ha festeggiato con gli americani di origine italiana presente in Canada che hanno intonato anche: “Un giorno all’improvviso“. Una lunga giornata per Insigne che già all’aeroporto è stato accolto da applausi e cori. Insigne solo in serata si è trasferito nella sua nuova abitazione a Yorkville, come si vede dalla storia pubblicata sul suo profilo social dal giocatore.

“Sono molto contento di essere qui, ringrazierò per sempre il presidente che ha creduto in me e mi ha dato questa grande opportunità di venire qui” ha detto Insigne parlando ai suoi nuovi tifosi, poi ha aggiunto: “E’ la prima volta che mi allontano da Napoli, mi ha convinto il grande progetto, per questo ho accettato di venire qui. Sapevo che sarebbe stato difficile cambiare città, ma il presidente mi ha convinto“. Sicuramente un cambio di vita importante per il giocatore che guadagnerà circa 15 milioni di euro a stagione e che è pronto a diventare una star della MLS. L’esordio di Insigne con il Toronto è previsto il 10 luglio 2022, quando il club canadese affronterà San Jose Earthquakes, tra i tifosi c’è un’attesa spasmodica per vedere l’italiano sul terreno di gioco.