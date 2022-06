Insigne sbarca a Toronto: che accoglienza! VIDEO

Lorenzo Insigne è sbarcato a Toronto, l’attaccante ex Napoli giocherà per il club canadese che milita in MLS. Comincia ufficialmente una nuova vita per Insigne che dopo dieci anni in cui ha difeso la maglia azzurra, ora dovrà lottare per i colori del Toronto. Una decisione sofferta ma inevitabile per il talento napoletano che incasserà 11 milioni di euro a stagione al Toronto.

Insigne arrivato a Toronto ha ricevuto l’accoglienza di tanti italo-canadesi che lo hanno applaudito e fatto gli auguri, centinaia le persone che si sono messe in attesa dell’aereo Roma-Toronto solo per poter salutare l’ex Napoli. Il giocatore ora dovrà fare la conoscenza dei suoi nuovi compagni, oltre che mettersi a disposizione del nuovo tecnico. L’esordio di Insigne con il Toronto dovrebbe esserci tra un paio di settimane, anche perché il giocatore deve rimettersi in forma dopo un periodo di riposo dopo l’ultimo campionato di Serie A, mentre la MLS è in pieno svolgimento.