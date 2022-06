Affare Osimhen: “De Laurentiis non rischia nulla, non credo a sanzioni sportive”

L’avvocato Fabio Fulgeri è intervenuto sull’indagine della Procura di Napoli sul caso Osimhen, con il coinvolgimento di Aurelio De Laurentiis. Al presidente del Napoli è stato contestato il reato di falso in bilancio ma secondo il legale si tratta di “un atto dovuto il Napoli è assolutamente sereno. In contemporanea è in corso anche un’indagine sui dirigenti del Lille, quindi è normale che ci sia stato uno scambio sulla vicenda trattata anche dalla Procura Federale. Siamo sereni perché si tratta di argomenti già affrontati in precedenza. Inoltre confermo che ero presente alla perquisizione e non c’è stato alcun sequestro di tablet e pc“.

Secondo l’avvocato Fulgeri, che parla a Radio Goal, il Napoli nella questione Osimhen non “rischia nulla, ma ovviamente come ogni indagato è sottoposto a procedimento penale. Il concetto resta sempre lo stesso, poiché non esistono dei criteri tecnici per definire la valutazione di un giocatore“. Ma secondo l’avvocato della SSCN il club non rischia nemmeno a livello sportivo: “C’è stata una archiviazione e non penso ci saranno altre sanzioni, per riaprire il procedimento sportivo è necessario che siano rilevate vicende molto importanti. Bisogna ricordare che anche le sezioni unite dalla Cassazione hanno attestato che non c’è un criterio di valutazione oggettivo di un calciatore, quindi tutto è opinabile“. Il legale fa sapere che al momento della perquisizione il presidente “De Laurentiis stava dormendo. Per quanto riguarda il club è assolutamente sereno. In ogni caso noi abbiamo dei contraddittori di primo piano, siamo molto tranquilli da questo punto di vista“.