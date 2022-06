Rai – Falso in bilancio, giustizia sportiva può intervenire di nuovo

Aurelio De Laurentiis è stato indagato per falso in bilancio dalla procura di Napoli, ma anche la giustizia sportiva può intervenire. A riferirlo è Carlo Verna che in un servizio per il Tg Regionale della Rai fa sapere che nel caso la guardia di finanza dovesse trovare nuovi elementi nella trattativa che ha portato Osimhen al Napoli, anche la giustizia sportiva può acquisirli e riaprire il fascicolo.

Per De Laurentiis è stato ipotizzato il reato di falso in bilancio, indagati anche i vertici del Cda. Il tutto parte da una richiesta arrivata dalla Francia. Si cerca di capire se nella trattativa non ci sono stati illeciti. Va ricordato che il Napoli per acquistare Osimhen ha ceduto al Lille anche i giovani Manzi, Palmieri e Liguori. Su questa vicenda il Napoli, come altri club come la Juve, sono stati indagati e prosciolti per la questione plusvalenze. In quel caso non ci furono elementi oggettivi per definire elevate le valutazioni dei giocatori inseriti nella trattativa tra Napoli e Lille. Nel servizio Rai viene messo in evidenza che è molto complicato fare una analisi oggettiva di quelle valutazioni, ma non si esclude che la giustizia sportiva possa aprire di nuovo il fascicolo sul Napoli.