Bagni: “Sostituto Koulibaly, il Napoli lo prende con appena 10 milioni di euro”

Salvatore Bagni ex giocatore del Napoli parla a Tele A del sostituto di Koulibaly: “C’è Marcos Senesi“. Il giocatore argentino di proprietà del Feyenoord è da tempo nel mirino della società azzurra, ma non ha mai affondato il colpo, anche perché il club non ha mai ceduto Koulibaly. Ora però una partenza del giocatore senegalese non si può più escludere, anche perché il difensore va in scadenza di contratto nel 2023 e quindi il club rischia di perderlo a parametro zero.

Il Napoli sta provando il rinnovo di Koulibaly ma non è scontato, anche perché il giocatore fa gola alle grandi squadre, tra cui Juventus e Barcellona. Secondo Salvatore Bagni il sostituto di “Koulibaly può essere Senesi e per il club partenopeo avrebbe un costo di appena dieci milioni di euro, questo ve lo posso assicurare“. Con l’addio di Koulibaly il Napoli vorrebbe incassare almeno 40 milioni di euro, prendendo Senesi, più giovane, e ad un costo minore De Laurentiis potrebbe fare un’ottima operazione dal punto di vista finanziario. Ovviamente ci sarebbe da capire se l’affare conviene anche a livello tecnico, dato che Koulibaly viene considerato come uno dei difensori più forti d’Europa, nonostante oramai abbia raggiunto l’età di 31 anni. Ma ci sono difensori, come Albiol, che continuano a fare la differenza anche ben oltre i 30 anni.