Scontri Spezia-Napoli: ricorso vinto, ecco cosa succede al Maradona

Il Napoli ha vinto il ricorso per la chiusura della Curva A in merito al ricorso presentato per gli scontri Spezia-Napoli. A comunicarlo è la Società di Aurelio De Laurentiis che quindi potrà aprire regolarmente tutti i settori dello stadio Diego Armando Maradona in occasione del primo match casalingo della prossima stagione. Il giudice sportivo lo aveva chiuso in seguito agli incidenti in Spezia-Napoli.

Stadio Maradona: riapre la Curva A, il comunicato ufficiale della SSCN

“La SSC Napoli comunica che la Corte Sportiva di Appello nazionale, in data odierna, in accoglimento del reclamo proposto in seguito ai fatti occorsi in occasione di Spezia-Napoli, ha annullato il provvedimento del giudice sportivo della Lega di Serie A di chiusura della Curva A per un turno di campionato. Pertanto nella prima gara utile del campionato 2022/23 l’intero stadio Diego Armando Maradona sarà aperto al pubblico” ha fatto sapere il club azzurro attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito della società partenopea. Sicuramente un’ottima notizia per i tifosi che vorranno andare allo stadio Maradona, ma anche per la società che è pronta a lanciare la campagna abbonamenti e quindi non avrà nessun vincolo dal punto di vista della capienza dello stadio per la prossima stagione.