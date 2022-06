Napoli, quasi sfumato Casale. Accordo di una ricca neopromossa con il Verona ma…

Nicolò Casale si allontana dal Napoli. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Monza sta compiendo la stretta decisiva per l’acquisto del difensore. La ricca neopromossa ha trovato l’accordo con l’Hellas Verona mentre manca l’intesa con il difensore classe ’98 ex Perugia e Prato. Casale, che piace sia al Napoli ed alla Lazio, è reduce da una stagione positiva, condita da 37 presenze nella sua prima stagione in Serie A. Un rendimento positivo che gli ha regalato la convocazione, da parte di Roberto Mancini, per uno stage a Coverciano. Senza dimenticare le due presenze con la Nazionale U21. Atleta duttile, può giocare sia come centrale che come terzino, è legato fino al 2026 con il Verona ma presto potrebbe cambiare sistemazione.