IL MATTINO – Il Napoli cambia obiettivo in difesa: Casale del Verona è la priorità

Il Napoli deve acquistare un quarto centrale di difesa, ma non ha grande fretta perché per ora ha in roso Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus, quindi può sondare a capire come si mette il mercato. La trattiva per Ostigard al Napoli è ad un punto morto, con Brighton che resta sulla sua valutazione di circa 10 milioni di euro per il giocatore ed il Napoi che arriva ad offrirne massimo 6 con i bonus. In questo contesto esce fuori il nome di Nicolò Casale, da sempre uno dei preferito di Cristiano Giuntoli e che piace anche ad altri club di Serie A.

Casale al Napoli: la trattativa

Secondo quanto riferisce Il Mattino al momento Casale è il preferito dalla società di Aurelio De Laurentiis.