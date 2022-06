Calciomercato Napoli con la tattica attendista: ecco cosa fa De Laurentiis

Calciomercato Napoli, le ultime notizie danno la società di Aurelio De Laurentiis bloccata, ma in realtà un po’ tutti i club fanno fatica a fare operazioni. Anche chi ha già bloccato i giocatori lima i dettagli fino all’ultimo per cercare di ridurre il costo. Il calcio post covid, con società indebitate fino all’inverosimile e con la necessità di rispettare il Fair Play Finanziario è questo. Anche il Napoli si è messo su questa scia e dopo aver messo i tasselli dove mancavano: Kvartkshelia per Insigne e Mathias Olivera per Ghoulam, si è messo in attesa. In questa strategia c’è sempre Deulofeu sullo sfondo, erede designato di Mertens che attende novità sul rinnovo.

Deulofeu-Napoli: le novità di oggi

“La vicenda Deulofeu finita in ghiaccio da qualche giorno, è lo specchio della tattica attendista che il club ha intrapreso fedele alle logiche direttive di fine campionato: si compra quando si vende: Il Valencia a sul serio per Politano, ma il Napoli non intende concedere sconti considerando che l’esigenza di cambiare squadre è del giocatore: 15 milioni, il prezzo del suo cartellino. Ma fino a quando in Spagna non venderanno Guedes, inaugurando la collezione di milioni, sarà difficile operare in entrata. Anche Demme piace a Gattuso, però il discorso è identico” scrive Corriere dello Sport.