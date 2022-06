Mertens tutto maledettamente fermo: la strategia di giocatore e società

Dove giocherà Dries Mertens nella stagione 2022/23? È una domanda totalmente priva di risposta, perché se fosse per il cuore, quello dei tifosi e quello del giocatore, la risposta sarebbe sempre: Napoli. Ma di mezzo ci sono le occasioni, ma soprattutto i soldi, quelli a cui in pochi sono disposti a rinunciare. Sia chiaro, sia Mertens che il Napoli. Quindi per ora resta tutto bloccato così come quando è finito il campionato. Da allora in poi c’è stata una richiesta via mail da parte degli agenti di Mertens, rigettata dal Napoli, la dichiarazione d’amore del belga, poi gelo assoluto.

Mertens-Napoli: tutto in 48 ore

Corriere dello Sport apre la pagina sul Napoli proprio sul talento belga. Il quotidiano sportivo fa sapere che con il giocatore non c’è assolutamente nulla di definito e che è tutto bloccato. In pratica non è stato fatto un solo passo avanti. Sia Mertens che De Laurentiis se ne stanno sulle loro, perché in amore chi scappa qualche volta è il più forte. Entrambi sembrano attendere la chiamata dell’altro, magari per avere una posizione migliore nella contrattazione.

Di fatto tra 48 ore scade il contratto di Mertens e le parti sono ancora distanti. Ora bisogna capire a chi giova questo atteggiamento. Mertens non ha richieste da top club, il Napoli può perdere un bomber da 148 gol per un ingaggio non troppo elevato, dato che il giocatore sembra disposto ad abbassare le pretese.

Ecco sono queste le valutazioni da fare, perché se il Napoli vende anche Petagna, allora si ritroverebbe a dover rifare il parco attaccanti, visto che pure Politano e Ounas sono in lista di partenza. Insomma una garanzia come Mertens sembra veramente sprecata buttarla via.