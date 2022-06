Petagna il Monza insiste, il Verona libera Simeone c’è il Napoli: le ultime notizie

Il Monza di Berlusconi e Galliani vuole Andrea Petagna dal Napoli, il club partenopeo sta puntando Simeone sul calciomercato. Un giro di punte importante quello che si sta innescando in Serie A, secondo Sky il Monza fa sul serio per Petagna del Napoli e nei prossimi giorni è pronto a fare un’offerta. Il club azzurro lo lascerebbe partire ma si vuole cautelare con un acquisto, dato che anche Mertens può dire addio visto che non trova l’accordo per il rinnovo.

Simeone al Napoli, il Verona prende Djuricic

Cristiano Giuntoli sta guardando da tempo in casa Verona dove c’è Giovanni Simeone che chiede la cessione. Secondo quanto riferisce Sportitalia il Verona prende Djuricic e Henry ed è pronto a cedere Simeone. L’attaccante argentino ha segnato ben 17 gol nell’ultimo campionato di Serie A e preso per fare da riserva as Osimhen sarebbe sicuramente un grande colpo. La valutazione è molto altra tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Ma se il Monza dovesse fare sul serio per Petagna allora la possibilità non è da scartare. In casa Napoli ci sono anche altre cessioni da fare in attacco come Politano, che vuole andare via e Ounas che oramai sembra fuori dal progetto dei partenopei.