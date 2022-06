Corriere dello Sport – Ounas e Fabian due casi nel Napoli

Il Napoli sul calciomercato è partito con il botto ha comprato subito Kvaratskhelia, poi ha preso Mathias Olivera ed ha riscattato Anguissa, confermando anche Juan Jesus, poi i nodi sono venuti al pettine. Nodi che si stavano già formando da tempo, ma che la società non è riuscita a scogliere prima che diventasse difficilissimo farlo. Ed allora il Napoli ha perso Ospina, portiere preferito da Spalletti e sembra voler puntare su Meret (che non ha ancora rinnovato ndr). Poi c’è Mertens col discorso rinnovo bloccato e non si comprende quale sia la volontà, nonostante tecnicamente sia un calciatore validissimo. Ma il discorso rinnovo tiene banco pure per Kalidou Koulibaly, per i quali ci sono segnali di riavvicinamento, con un Napoli che sembra voler alzare l’offerta economica. In casa azzurra bisogna valutare anche Ounas e Fabian Ruiz, giocatori con il contratto in scadenza nel 2023.

è in scadenza di contratto a giugno del 2023, non rientra più nei progetti tecnici del Napoli: piace al Monza ma De Laurentiis fa una valutazione di oltre 10 milioni di euro che sta spaventando tutti. Secondo Corriere dello Sport se “il giocatore non porterà offerte degne di nota e neanche deciderà di prolungare, non esclude di tenerlo ai margini”. Fabian Ruiz ha un contratto in scadenza nel 2023, ma Spalletti vorrebbe continuare a puntare su di lui. Il giocatore vuole andare in scadenza di contratto, ma il Napoli è pronto ad adottare anche per lui la soluzione Milik, nell’anno dei Mondiali.