L’appello di Giordano a Mertens: “Faccia uno scherzo a De Laurentiis”

Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli è ancora bloccato e sia Aurelio De Laurentiis che il giocatore sembra abbiano adottato la strategia della indifferenza. Chi fa la prima mossa, in qualche modo, può partire in una condizione di svantaggio nella trattativa ma il tempo scorre e tra 48 ore Mertens sarà un illustrissimo disoccupato. Così arriva l’appello di Antonio Giordano che in un fondo sul Corriere dello Sport scrive: “Mertens, non per lusingarla, i giornalisti non hanno questo impegno con il proprio umilissimo mandato quotidiano con il lettore, però a pesarci bene, visto che Adl sta a Los Angeles, – e poi lei lo conosce, sa che nel suo orgoglio non si spingerebbe ad osare ancora – gli faccia uno scherzetto: telefonata all’alba da Napoli, piena notte in California, per dirgli “prepari il contratto” Un robusto passo indietro da una parte e uno sensibile in avanti dall’altra e un fioco azzurro a Palazzo Donn’Anna. Sarebbe l’incipit di un romanzo a sorpresa“.

I tifosi sperano che Mertens possa restare ancora in azzurro. Anche perché nonostante i 35 anni il belga è fisicamente integro e capace di fare la differenza, soprattutto in Serie A. Secondo Del Genio a parità di ingaggio tra Di Maria e Mertens, si sceglierebbe il belga. Insomma a quel prezzo un giocatore come il pittore fiammingo non lo trovi da nessuna parte. Ci uniamo all’appello del Corriere dello Sport, si metta l’orgoglio da parte e si ragioni con la testa e con il cuore, che mai come questa volta possono andare di pari passo. Perché Mertens resta un giocatore straordinario e con la giusta cifra, può essere anche un buon affare dal punto vista economico.