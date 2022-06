Il Mattino: Calciomercato Napoli, ore caldissime. Accordo a un passo per un calciatore

Napoli, ore caldissime per il rinnovo di Meret. Il portiere italiano è oramai a un passo dal prolungare il suo accordo fino al 2027.



CALCIOMERCATO NAPOLI. Accordo Napoli-Meret. Giuntoli e De Laurentiis dopo Kvaratskhelia, Olivera e il riscatto di Anguissa hanno pronto il “Quarto Acquisto“. Si tratta di Alex Meret, il portiere che si credeva ormai in partenza è stato riconfermato nonostante la “bocciatura”di Spalletti. Il portiere Friulano e i suoi agenti hanno trovato l’accordo con il Napoli per rinnovo e aumento dell’ingaggio. Il classe ’97 firmerà un contratto fino al 2027 con una cifra da 1.5 milioni circa.

Lo rivela l’edizione odierna del quotidiano il Mattino:

“Queste, poi, sono ore caldissime per il rinnovo di Meret. Il portiere italiano è oramai a un passo dal prolungare il suo accordo con il Napoli fino al 2027. Alex ha capito di essere importante per il progetto azzurro e ha deciso di voler sposare la causa ancora a lungo. Sarà lui il “quarto” acquisto del Napoli in questa sessione di calciomercato “. Si attende solo l’annuncio ufficiale.