Altafini: ‘Il prossimo campionato sarà una schifezza’. De Laurentiis lancia una proposta

José Altafini,preoccupato per prossimo campionato di Serie A. De Laurentiis lancia una proposta alla lega calcio.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. José Altafini, ex calciatore del Napoli si è detto molto preoccupato per la qualità del prossimo campionato di Serie A 2022/2023:

“Sarà un campionato bruttissimo, una vera schifezza. Perché ci complichiamo le cose in questo modo? Sarà una Serie A spezzettata a causa del Mondiale di Qatar 2022. Per come la vedo io si sta andando a peggiorare in modo netto rispetto al passato. Poi ci sono questi calciatori che, a uno, due anni dalla scadenza del contratto, vogliono andare via”.

SERIE A, LA PROPOSTA DI DE LAURENTIIS

I club dovranno tenere sott’occhio la preparazione atletica in virtù della lunga sosta che interesserà il campionato di Serie A dal 13 novembre al 4 gennaio, periodo durante il quale il calcio si fermerà per far spazio ai Mondiali 2022 in Qatar.

Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno “Aurelio De Laurentiis ha proposto di organizzare, di intesa con la Lega Calcio, tornei amichevoli – magari in Usa o negli Emirati Arabi – per tenere in forma i calciatori e scongiurare così i rischi di tenuta atletica connessi alla lunga sosta di campionato”.