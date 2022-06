Gazzetta – Spalletti vuole una freccia mancina. Giuntoli valuta tre nomi, c’è il sogno…

Spalletti vuole una freccia mancina, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli valuta tre nome per il ruolo, uno è un sogno.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli continua a lavorare sul mercato per completare la rosa da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’idea di Giuntoli in accordo con Spalletti sarebbe quella di prendere un esterno alto a destra ma di piede mancino. Considerando che in quel ruolo oggi il Napoli può contare solo su Lozano, visto che Politano e vicino all’approdo al Valencia

“Nell’idea di calcio di Giuntoli esistono gli incastri ed il ticket «due per uno» (escono Politano ed Ounas, entra Deulofeu) è di facile lettura perché Spalletti ha bisogno di un nuovo trequartista (Mertens non ha ancora rinnovato e chissà se mai lo farà). A proposito, Ounas ha diversi estimatori (Salernitana ed anche Monza e Torino) ma il contratto in scadenza 2023 tiene tutti sulla corda”.

La Gazzetta aggiunge: “Il Napoli che vorrebbe cederlo, il calciatore che intende aspettare per eventualmente strappare un ingaggio migliore da «svincolato» ed i club interessati che non intendono alzare la posta. Si rischia il braccio di ferro anche perché il Napoli vorrebbe qualcosa di nuovo sulle fasce oltre a Kvaratskhelia e Zerbin (da testare in ritiro).A destra il titolare sarà Lozano e, anche se lì potrebbe adattarsi Elmas, a Spalletti piacerebbe una «freccia» mancina come Solbakken o Verde (il sogno è Berardi)“.