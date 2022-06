Napoli-Deulofeu: l’Udinese ha chiesto Zerbin

L’udinese nell’ambito della trattativa Napoli-Deulofeu, ha chiesto di inserire l’esterno Zerbin come parziale contropartita tecnica

Il Napoli prova a chiedere per Gerard Deulofeu, giocatore che attende di sottoscrivere il nuovo contratto con la società di De Laurentiis. Secondo le ultime novità di calciomercato di Gazzetta.it il club azzurro sta ancora seguendo molto da vicino lo spagnolo, anche perché viene dato per scontato l’addio di Dries Mertens. L’attaccante belga in realtà ha dato segnali di avvicinamento, dicendo di voler restare a Napoli. Ma anche in questo caso la trattativa non è ancora definita e le richieste economiche del belga fino ad ora non sono state ascoltato.

Secondo quanto riporta TMW: “Il Napoli continua a trattare con l’Udinese per Gerard Deulofeu, ormai da tempo indicato come sostituto di Lorenzo Insigne nell’attacco di Spalletti. Secondo quanto raccolto da TMW, il club friulano avrebbe chiesto di inserire nell’affare Alessio Zerbin e gli azzurri starebbero prendendo in considerazione questa possibilità per provare a sbloccare una trattativa che va avanti già da diversi giorni senza raggiungere la fumata bianca”.