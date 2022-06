Sport Mediaset: “Napoli, tesoretto da 80 mln per De Laurentiis: i dettagli”

Matteo Politano, Diego Demme e Fabian Ruiz. Tre big che potrebbero far incassare circa 80 milioni a De Laurentiis.

Dopo l’addio a Insigne e il tira e molla sul rinnovo di Mertens, a Castel Volturno ci sono almeno tre calciatori “scontenti” che potrebbero presto cambiare aria e portare quasi 80 milioni nelle casse del Napoli.

Lo rivela Sport Mediaset: “Alla corte di Spalletti i giocatori con le valigie pronte sono Matteo Politano, Diego Demme e Fabian Ruiz. Tre big che potrebbero far incassare circa 80 milioni a De Laurentiis in caso di cessione. Un tesoretto importante che il patron azzurro potrebbe investire immediatamente sul mercato per rinforzare la rosa”.

Sport Mediaset aggiunge: “Con ottanta milioni cash in tasca, del resto, il Napoli potrebbe iniziare a impostare subito un mercato mirato in entrata. Oltre a convincere Koulibaly a restare, a riprendere il discorso con Mertens e a respingere l’assalto a Osimhen, De Laurentiis quest’estate dovrà infatti piazzare colpi importanti per dare più solidità e qualità alla squadra. Impresa non facile, certo. Ma comunque più “fattibile” con quasi cento milioni in più a disposizione. Tesoretto che nell’immediato i dirigenti azzurri potrebbero utilizzare per arrivare a Deulofeu, Barak e Nandez e che poi potrebbe tornare utile per iniziare a impostare altre manovre in entrata minori o rinnovi di contratto. Il futuro del Napoli passa dalla cessioni”.