Mertens pronto a tutto per il Napoli: ingaggio tagliato del 50%, vuole l’azzurro

Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli sta diventando un affare di stato e per fortuna che si partiva dalla ferrea volontà del giocatore di restare in azzurro. Ma dalla fine del campionato è successa qualsiasi cosa. Il tutto era stato anticipato dalla visita di De Laurentiis a casa Mertens, poi dalla foto del presidente con Ciro Romeo. Sembrava andare tutto in discesa, poi il Napoli ha risposto picche alla mail inviata dai legali del giocatore con una richiesta da 1,6 milioni di euro di bonus alla firma e 2,4 milioni di euro di ingaggio. A quelle cifre non se ne fa assolutamente nulla ha fatto sapere De Laurentiis. Ma Mertens vuole restare al Napoli e lo sta dimostrando con i fatti, con una richiesta di ingaggio dimezzata rispetto a quelle precedente.

Mertens vuole il Napoli: De Laurentiis ora che farà?

Fino ad ora l’opzione Mertens sembrava scartata, ma ora la decisione del giocatore spiazza tutti. Solo qualche giorno fa il belga ha detto, di nuovo, chiaramente di vole restare al Napoli. Ma lo sta dimostrando con fatti concreti. Secondo quanto riferisce Il Mattino il “belga sarebbe disposto a rivedere le richieste di un mese fa, rinunciare a qualcosa (quasi la metà) tra ingaggio e bonus, e sposare ancora la causa azzurra“.

Mertens ha avuto anche una richiesta dall’Anversa di Van Bommel, ma non vuole prendere in considerazione l’idea di chiudere la carriera in Belgio, si sente ancora un top player e vuole dimostrarlo nella sua Napoli. Il quotidiano fa sapere che “al momento né lui né i suoi legali si sono messi in contato con il Napoli per comunicare il dietrofront, però l’idea di Merten c’è e giorno dopo giorno inizia a prendere forma sempre con maggiore forza. Dall’altra parte, però, c’è sempre il Napoli che a questo punto dovrà prendere in considerazione la nuova richiesta da parte del belga, valutarne la fattibilità e poi dare una risposta“.

A questo punto De Laurentiis ha poche scuse, perché con un ingaggio dimezzato Mertens andrebbe a chiedere 4 milioni di euro lordi all’anno, praticamente 2 milioni di euro netti. Insomma non mantenere in rosa un giocatore di quel calibro a queste cifre sembrerebbe assurdo. A meno che il club non avesse già deciso di mandarlo via. Mertens la mossa la sta facendo, ora tocca al Napoli rispondere.