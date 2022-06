Dal Belgio, chiamata di Van Bommel a Mertens: ecco dove può giocare

Il futuro di Dries Mertens è lontano da Napoli, il giocatore non rinnoverà il suo contratto con il club azzurro a meno di colpi di scena. Secondo le ultime notizie provenienti dal Belgio, Mertens può andare a giocare all’Anversa dopo la chiamata di Van Bommel. L’ex centrocampista, che ha militato pure nel Milan, ha telefonato a Mertens con cui ha giocato al PSV nella stagione 2012-13. La notizia viene riportata dal portale hln.be e non è da sottovalutare perché il club belga viene descritto come una società ambiziosa che ha voglia di fare grandi cose nel proprio campionato.

Mertens all’Anversa tornerebbe nel suo paese, più vicino a casa. Una decisione che a 35 anni può starci senza alcun problema, anche perché il giocatore ha appena avuto un figlio, Ciro Romeo. Inoltre la presenza del nuovo allenatore Mark Van Bommel può aumentare le chance, anche perché il club già nel recente passato ha riportato alla base ex giocatori che erano andati a giocare in giro per l’Europa. Nell’articolo si esclude la possibilità che Mertens vada a giocare in una località esotica, come il Brasile ad esempio, ma non si prende in considerazione la possibilità che il giocatore possa restare a Napoli. Oramai la parentesi azzurra sembra veramente finita.