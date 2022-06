Pedullà: “Mertens Napoli, dispiace per i tifosi la situazione e chiara”

Il futuro di Dries Mertens al Napoli è segnato secondo Alfredo Pedullà. L’esperto di calciomercato non dà alcuna chance di rinnovo. Pedullà durante Aspettando il calciomercato su Sportitalia dice: “La situazione legata al rinnovo di Dries Mertens col Napoli è estremamente chiara, non ci sarà nessun rilancio si va verso l’addio perché le cifre chieste dal giocatore vengono ritenute troppo alte“.

Pedullà su Mertens aggiunge: “Negli ultimi giorni non c’è stato alcun passo avanti. De Laurentiis non ha contattato Mertens e nemmeno il giocatore si è mosso. Per tenere Mertens in azzurro bisogna che ci sia un clamoroso colpo di scena, che al momento non è nemmeno ipotizzabile, anche le strade del mercato sono sempre imprevedibili. Il giocatore ha diverse richieste anche dall’Italia e sta scegliendo la destinazione migliore“. In casa Napoli la situazione rinnovi è davvero molto complicata. Il club azzurro può perdere in un solo colpo sia Mertens che Koulibaly due pezzi della storia del Napoli. Il club partenopeo vorrebbe tenere il difensore senegalese e sarebbe pronto anche a fare un sacrificio economico per Koulibaly. Ma in casa azzurra bisogna gestire anche le cessioni, come quella di Demme e di Politano, due giocatori che hanno chiesto espressamente di andare via.