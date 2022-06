Mertens: “Spero di restare a Napoli, ma ovviamente non dico altro” VIDEO

Dries Mertens vuole restare a Napoli nonostante l’offerta dall’Anversa. Il suo desiderio sarebbe quello di restare ancora in maglia azzurra.

Mertens vorrebbe restare a Napoli, ma il rinnovo con il club di De Laurentiis non arriva. La possibilità che Mertens la prossima stagione non giochi più al Maradona e dica addio all’azzurro si fa sempre più credibile.

L’attaccante è stato accostato anche alla Lazio di Sarri, allenatore che l’ha lanciato come centravanti esaltando le sue qualità di bomber, ma nelle ultime ore dal Belgio rilanciano l’ipotesi Anversa. Il club belga è allenato da Mark van Bommel, ex compagno di squadra di Mertens ai tempi del PSV, che, savrebbe chiamato Mertens per chiedere la disponibilità ad un trasferimento in Belgio. Per Dries sarebbe un ritorno in patria e troverebbe l’ex Roma Nainggolan.

Lo stesso Mertens ai microfoni di HLN Sport ha espresso il desiderio di restare a Napoli pur non chiudendo del tutto le porte all’Anaversa:

“Dove giocherò? Non lo so ancora, non so se sarò ancora a Napoli o in un’altra squadra, ma spero di saperlo a breve. Spero di restare a Napoli, ma ovviamente non dico altro, non ho avuto nessuna offerta, vedremo nei prossimi giorni”.