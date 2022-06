Repubblica: Napoli, Spalletti ha chiesto Dzeko come vice Osimhen. Il tecnico ha un asso nella manica”

Napoli, Spalletti vuole Edin Dzeko come vice Osimhen, il tecnico ha chiesto un sacrificio a De Laurentiis e Giuntoli: lo riferisce Repubblica.

Spalletti vuole Dzeko come vice Osimhen. L’attaccante del Napoli dal ritiro della Nigeria ha detto di non avere certezze. Il Napoli lo valuta 110 milioni: hanno chiesto info Arsenal, United, Newcastle, Bayern e il Totternham di Antonio Conte. La sensazione è che Osimhen resterà a Napoli anche in questa stagione. La vetrina europea della Champions sarà il giusto palcoscenico per la sua definitiva consacrazione.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Repubblica, Spalletti avrebbe chiesto Dzeko al Napoli, il tecnico che conosce bene l’attaccante dai tempi della Roma, lo vorrebbe come vice Osimhen: