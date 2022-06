Bremer: “Lascio Torino, voglio giocare in Champions League”

Gleison Bremer è pronto a lasciare Torino, il difensore a Resenha Espn ha detto: “Voglio giocare in Champions League“. Il difensore brasiliano veniva dato molto vicino all’Inter, ma negli ultimi giorni la trattativa ha subito un rallentamento, anche perché i nerazzurri non faranno acquisti in difesa se prima non cederanno uno tra Bastoni e Skriniar. Per Bremer si è parlato anche di Napoli. Il club azzurro può perdere Kalidou Koulibaly e De Laurentiis potrebbe rimpiazzarlo con il difensore brasiliano che ha 25 anni, mentre il senegalese ha 31 anni ed un contratto in scadenza nel 2023.

Ad alimentare le voci di calciomercato su Bremer ci sono le parole pronunciate dallo stesso calciatore: “Ho detto alla società ed al tecnico la mia volontà di andare via. L’allenatore mi ha chiesto di restare un’altra stagione per dare una mano alla squadra e poi avrei potuto fare il passo successivo. Tutti conoscono le mie ambizioni, voglio giocare in Champions League e in Nazionale. È una questione di tempo, devo raggiungere obiettivi molto alti. Ora sto valutando diverse proposte ma non credo che resterò a Torino nella prossima stagione“. Bremer ha dimostrato di essere un ottimo elemento, il costo del suo cartellino è di 40 milioni di euro, ovvero gli stessi che il Napoli chiede per la cessione di Koulibaly. Inoltre il club di De Laurentiis può dargli la possibilità di giocare in Champions League, così come anche l’Inter.