Gazzetta: Koulibaly ‘traditore’ come Higuain, a Napoli c’è questo timore

La Juve pensa a Kalidou Koulibaly per rimpiazzare la partenza di Giorgio Chiellini. Massimiliano Allegri, che strizza l’occhio al PSG, ha chiesto alla dirigenza acquisti importanti, ma anche i bianconeri devono fare i conti con i problemi finanziari. Secondo Gazzetta Koulibaly alla Juve non è impossibile, anzi Cherubini ha già messo in piedi una strategia con l’inserimento di Gatti nella trattativa, che è praticamente impossibile che venga presa in considerazione da Aurelio De Laurentiis. Eppure i tifosi juventini ci credono e sognano Koulibaly un l’acquisto dal Napoli come fu per Higuain.

Sempre Gazzetta fa sapere che in casa Napoli si teme un ‘tradimento’ di Koulibaly così come fu per Higuain, passato alla Juve dopo l’esperienza al Napoli. “Lui ha giurato che se andrà via lo farà “in pace” ed a Napoli nessuno immagina che KK possa “tradire” come ha fatto in passato Higuain (anche se adesso in molti stanno cambiando idea su quella vicenda…). Di certo, sia il Pipita che Sarri hanno conquistato a Torino ciò che a Napoli hanno solo sfiorato: lo scudetto. Ecco perché Koulibaly alla Juve fa così paura all’ombra del Vesuvio” scrive Gianluca Monti per Gazzetta dello Sport.

L’affare è molto diverso, perché Higuain aveva una clausola e Koulibaly invece no. Inoltre anche le condizioni sono totalmente differenti, perché il difensore avrebbe piacere di restare ancora in maglia azzurra e la società può fare uno sforzo economico per il rinnovo di contratto. Inoltre Spalletti vuole che Koulibaly resti, anche rischiando di farlo andare in scadenza alla fine della prossima stagione.