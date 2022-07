Serie A: il Napoli a Verona a Ferragosto, quante difficoltà per il viaggio

La Lega di Serie A ha reso noto le date della prima giornata di campionato: il Napoli gioca il 15 agosto a Verona. Sicuramente non una trasferta agevole, né sul campo dal punto di vista tecnico, ma nemmeno a livello logistico. Ecco quanto scrive Repubblica: “La Lega Calcio ha stilato ieri il calendario degli anticipi e dei posticipi delle prime 5 giornate del campionato e proprio agli azzurri è toccata la data più insolita, oltre che logisticamente più scomoda. I dirigenti sono stati infatti costretti a mettersi subito a caccia di un volo charter per il doppio trasferimento in Veneto – andata e ritorno – e di un hotel: un’operazione giocoforza abbastanza laboriosa, nel periodo clou delle vacanze“.

Quest’anno il campionato di Serie A parte in anticipo a causa dei Mondiali, a cui non parteciperà l’Italia di Mancini. Ma la prima parte di stagione sarà un vero tour de force, con il Napoli che dovrà partire al meglio se vuole tenere in vita speranze scudetto, come promesso da Aurelio De Laurentiis. La sensazione di molti addetti ai lavori è che stare tra le prime quando si ci fermerà per i Mondiali darà una grossa mano anche dopo la competizione iridata, quando potrebbero tornare calciatori stanchi dalle fatiche in Qatar.

Serie A: anticipi e posticipi stagione 2022/23

Prima giornata

Sabato 13 agosto alle 18:30 Milan-Udinese (DAZN)

Sabato 13 agosto alle 18:30 Sampdoria-Atalanta (DAZN/SKY)

Sabato 13 agosto alle 20:45 Monza-Torino (DAZN)

Sabato 13 agosto alle 20:45 Lecce-Inter (DAZN/SKY)

Domenica 14 agosto alle 18:30 Fiorentina-Cremonese (DAZN)

Domenica 14 agosto alle 18:30 Lazio-Bologna (DAZN/SKY)

Domenica 14 agosto alle 20:45 Spezia-Empoli (DAZN)

Domenica 14 agosto alle 20:45 Salernitana-Roma (DAZN)

Lunedì 15 agosto alle 18:30 Verona-Napoli (DAZN)

Lunedì 15 agosto alle 20:45 Juventus-Sassuolo (DAZN)

Seconda giornata

Sabato 20 agosto alle 18:30 Udinese-Salernitana (DAZN)

Sabato 20 agosto alle 18:30 Torino-Lazio (DAZN/SKY)

Sabato 20 agosto alle 20.45 Inter-Spezia (DAZN/SKY)

Sabato 20 agosto alle 20.45 Sassuolo-Lecce (DAZN)

Domenica 21 agosto alle 18.30 Empoli-Fiorentina (DAZN)

Domenica 21 agosto alle 18.30 Napoli-Monza (DAZN)

Domenica 21 agosto alle 20.45 Bologna-Verona (DAZN/SKY)

Domenica 21 agosto alle 20.45 Atalanta-Milan (DAZN)

Lunedì 22 agosto alle 18.30 Roma-Cremonese (DAZN)

Lunedì 22 agosto alle 18.30 Sampdoria-Juventus (DAZN)

Terza giornata

Venerdì 26 agosto alle 18:30 Monza-Udinese (DAZN)

Venerdì 26 agosto alle 18:30 Lazio-Inter (DAZN)

Sabato 27 agosto alle 18:30 Cremonese-Torino (DAZN/SKY)

Sabato 27 agosto alle 18:30 Juventus-Roma (DAZN)

Sabato 27 agosto alle 20.45 Milan-Bologna (DAZN/SKY)

Sabato 27 agosto alle 20.45 Spezia-Sassuolo (DAZN)

Domenica 28 agosto alle 18:30 Verona-Atalanta (DAZN)

Domenica 28 agosto alle 18:30 Salernitana-Salernitana (SKY/DAZN)

Domenica 28 agosto alle 20.45 Lecce-Empoli (DAZN)

Domenica 28 agosto alle 20.45 Fiorentina-Napoli (DAZN)

Quarta giornata

Martedì 30 agosto alle 18.30 Sassuolo-Milan (DAZN)

Martedì 30 agosto alle 20.45 Roma-Monza (DAZN)

Martedì 30 agosto alle 20.45 Inter-Cremonese (DAZN)

Mercoledì 31 agosto ore 18.30 Sampdoria-Lazio (DAZN/SKY)

Mercoledì 31 agosto ore 18.30 Udinese-Fiorentina (DAZN)

Mercoledì 31 agosto ore 18.30 Empoli-Verona (DAZN)

Mercoledì 31 agosto ore 20.45 Juventus-Spezia (DAZN/SKY)

Mercoledì 31 agosto ore 20.45 Napoli-Lecce (DAZN)

Giovedì 1° settembre alle 20.45 Atalanta-Torino (DAZN9

Giovedì 1° settembre alle 20.45 Bologna-Salernitana (DAZN/SKY)

Quinta giornata

Sabato 3 settembre alle 15 Fiorentina-Juventus (DAZN)

Sabato 3 settembre alle 18 Milan-Inter (DAZN)

Sabato 3 settembre alle 20.45 Lazio-Napoli (DAZN/SKY)

Domenica 4 settembre alle 12.30 Cremonese-Sassuolo (DAZN/SKY)

Domenica 4 settembre alle 15 Spezia-Bologna (DAZN)

Domenica 4 settembre alle 18 Verona-Sampdoria (DAZN)

Domenica 4 settembre alle 20.45 Udinese-Roma (DAZN)

Lunedì 5 settembre alle 18.30 Monza-Atalanta (DAZN)

Lunedì 5 settembre alle 18.30 Salernitana-Empoli (DAZN)

Lunedì 5 settembre alle 20.45 Torino-Lecce (DAZN/SKY)