Totti: “Dybala non andrà alla Roma, c’è un altro club”

Totti su Dybala e Ronaldo. Le parole dell’ex capitano della Roma, sul calciomercato.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Totti, Dybala, Ronaldo. Francesco Totti torna a parlare della Roma e del calciomercato. L’ex capitano giallorosso dal torneo Illumia Padel Cup, ha raccontato della suggestione Dybala, e delle voci dei tifosi su Cristiano Ronaldo .

“Dybala alla Roma era possibile, molto possibile. Sono successe altre cose ed è svanito. Lui andrà altrove, speravo potesse venire alla Roma. C’è stata una chiacchierata ma non so cosa si sono detti”.

Cosa è successo con Ronaldo?

“Non ci ho mai creduto. Conosco la realtà attuale. Se fosse vero, ben venga, tutti i romanisti saranno entusiasti”.

DYBALA-NAPOLI

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il Napoli si sta interessando all’argentino, anche perché ha capito che i tentennamenti di Inter e Milan permettono l’inserimento di altri club, ma magari anche di uno sconto verso il basso dell’ingaggio.

Ovviamente siamo sempre a livelli molto alti, ma Dybala è un parametro zero e quindi non bisognerebbe pagare il cartellino, un fattore che non si può non tenere in conto quando si fa calciomercato.

Ci sono occasioni che si presentano una volta sola e quella di Dybala è veramente ghiotta. A 28 anni Dybala rappresenta uno dei migliori talenti del calcio italiano e sarebbe davvero un grande colpo per qualsiasi club.

Dybala, è un giocatore che farebbe impazzare la piazza partenopea, facendo ritornare un incredibile entusiasmo, che da troppo tempo non si respira in città.

Intanto nella giornata di ieri dall’Inghilterra hanno anche rilanciato la notizia di un accostamento di Cristiano Ronaldo al Napoli, anche se in questo caso il portoghese ha un ingaggio veramente irraggiungibile.