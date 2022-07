Cristiano Ronaldo accostato al Napoli, la fonte è più che autorevole

C’è anche il Napoli nella corsa a Cristiano Ronaldo, a scriverlo è The Atletic che si occupa di approfondimento sportivo a tutti i livelli. Nell’articolo pubblicato non viene specificato quale sia la fonte che parla di un divorzio tra Cristiano Ronaldo ed il Manchester United, ma comunque The Atletic è una testata assolutamente autorevole, che non scrive mai cose per sentito dire.

La notizia di un accostamento di Cristiano Ronaldo al Napoli, ha scatenato la reazione dei tifosi tra lo sbigottito e l’ironico. C’è chi ha scritto: “Credo sia più semplice che sia lui a comprare il Napoli”, chi invece non riesce nemmeno a credere a quel che viene scritto in Inghilterra. Nel pezzo viene sottolineato che il Chelsea è il club maggiormente favorito ed interessato al giocatore, anche perché Cristiano Ronaldo guadagna 23 milioni di euro a stagione nonostante i 37 anni di età. Il portoghese è un’azienda vivente e cerca una squadra che gli dia la vetrina della Champions League, perché come qualsiasi prodotto avere una visibilità internazionale ha il suo peso specifico. Il Napoli può dare a Cristiano Ronaldo la possibilità di giocare in Champions League, ma di certo non può pagargli lo stipendio. Cosa invece che può fare il Chelsea o il Bayern Monaco, anche se il club bavarese difficilmente si lancia in operazioni economiche di questo tipo. Non bisogna dimenticare che già nel 2018 Jorge Mendes aveva proposto Cristiano Ronaldo ad Aurelio De Laurentiis, anche in quella circostanza sembrava una bufala, ed invece si è scoperto che il contatto c’è realmente stato.