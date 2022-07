In Inghilterra: il Napoli interessato a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sta per lasciare il Manchester United e secondo quanto riferiscono i media inglesi il Napoli ha chiesto informazioni. Il giocatore portoghese vuole giocare la Champions League e questo non è un mistero, il Napoli potrebbe dargli questa opportunità.

Come afferma The Athletic, non solo il Chelsea sulle tracce del fuoriclasse portoghese. Sulle tracce del classe ’85 anche Bayern Monaco e Napoli. I tedeschi sono stati informati della situazione, mentre gli azzurri sarebbero realmente interessati. Il PSG, al momento, sarebbe fuori dalla corsa a Cristiano Ronaldo. Per il giocatore portoghese c’è anche la Roma, si parla addirittura di visite mediche prenotare, ma sono voci che si rincorrono senza trovare conferme. Inoltre la Roma non può offrire la possibilità a Cristiano Ronaldo di giocare la Champions League, un fattore che risulta fondamentale per il giocatore ex Juventus. Ovviamente un’altra questione è anche quella dello stipendio del giocatore estremamente elevato, di 23 milioni di euro a stagione. Insomma un ingaggio monstre che pochissimi si possono permettere. Non va dimenticato che Cristiano Ronaldo fu offerto al Napoli, dal suo agente prima che firmasse per la Juve. Nelle ultime ore si è parlato di un Napoli molto attivo su grandi nomi. Come ad esempio quello di Dybala svincolato dalla Juventus. Il campione argentino cerca una squadra in cui giocare, piace anche a Milan e Inter.