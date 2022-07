Calemme: “Il Napoli ha contattato Dybala. Si inserisce tra Inter e Milan”

Ultime novità di calciomercato per il Napoli che secondo Mirko Calemme ha contatto l’entourage di Paulo Dybala. Una notizia bomba quella lanciata dal giornalista per la testata serieanews. Il corrispondente di As in Italia, fa sapere che la trattativa tra l’Inter e Dybala è in fase di stallo e questo ha comportato un inserimento di altri club, tra cui il Milan. I rossoneri, però, stanno tentennando anche perché fino all’altro giorno dovevano risolvere la questione legata ai rinnovi di contratto di Maldini e Massara. Dybala intanto restare senza squadra, anche perché l’Inter ha piazzato già quattro colpi, ed ora deve sfoltire e liberare spazio salariale per cercare di prendere pure l’argentino.

Dybala-Napoli: primo contatto di Giuntoli

Dybala è svincolato dalla Juventus ed al momento non ha ancora trovato un club che gli proponga un contratto alle cifre da lui richieste. Molto probabilmente il giocatore dovrà abbassare le pretese. A 28 anni Dybala deve rilanciarsi dopo qualche campionato in cui è stato tenuto troppo all’ombra in casa bianconera, soprattutto dalla presenza di Cristiano Ronaldo. Ma anche quando è andato via il portoghese, non si è puntato tutto sull’argentino ex Palermo.

Secondo quanto riferisce Calemme su twitter il Napoli ha contatto Dybala per la prima volta, con Giuntoli che si è messo in contatto con il suo entourage. “Il DS Giuntoli, dunque, si è messo in contatto con l’entourage di Dybala per comprendere il peso economico che avrebbe il suo acquisto. Non si può parlare di trattativa, per ora, ma di sondaggio sì. Il primo, da parte degli azzurri, che garantirebbero all’argentino un ruolo da protagonista in Champions League e una piazza che, con lui, ritroverebbe enorme entusiasmo” viene scritto sul portale. Dybala in maglia azzurra sarebbe sicuramente un grandissimo colpo, quello che sognano parecchi tifosi.