Dall’Inghilterra: Ramadani spinge Koulibaly al Barcellona

Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora in bilico, il giocatore senegalese ha ancora un anno di contratto con il Napoli, ma una cessione non si può escludere. De Laurentiis vuole il rinnovo di Koulibaly, ed è pronto anche ad uno sforzo economico, ma la società partenopea non potrà mai pareggiare le offerte di ingaggio che possono fare club come Barcellona o Chelsea. Proprio i media inglese fanno sapere che Fali Ramadani, potentissimo agente di Koulibaly, sta facendo di tutto per far cambiare maglia al suo assisto.

Per i media inglesi Ramadani ha proposto Koulibaly al Barcellona per 20 milioni di euro, il problema è che Aurelio De Laurentiis chiede almeno 35 milioni di euro per cederlo. Sappiamo perfettamente che De Laurentiis quando si impunta è difficilissimo fargli cambiare idea. Allo stesso tempo Ramadani propone al Napoli Milenkovic, altro suo assistito, per sostituire immediatamente Koulibaly. Il giocatore della Fiorentina ha 24 anni e viene ritenuto un ottimo giocatore, ma sicuramente non è come il senegalese. Ma su Koulibaly c’è anche il Chelsea, ecco perché i media inglesi stanno seguendo così attentamente le sorti del difensore africano. I blues stanno monitorando anche De Ligt che viene ritenuto migliore dal punto di vista dell’età e del potenziale di crescita.