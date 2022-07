SKY – Il Napoli su Milenkovic se parte Koulibaly, sondaggio con l’agente Ramadani

Il Napoli torna su Nikola Milenkovic, sul difensore serbo della Fiorentina, c’è anche il forte interesse dell’Inter.

CALCIOMERCATO NAPOLI. MILENKOVIC-NAPOLI. Kalidou Koulibaly può essere una bandiera del Napoli, la società di Aurelio De Laurentiis vuole puntare sul difensore. Campione in campo, uomo vero fuori dal campo Koulibaly ha deciso di rifiutare la Juve, un gesto che non passa inosservato, ma soprattutto ha fatto sapere che non sarebbe mai andato allo scontro con società e tifosi. Comportamenti che valgono una considerazione in più da parte del club.

NAPOLI -MILENKOVIC: LE ULTIME

Secondo quanto riporta Sky Sport 24, il presidente Aurelio De Laurentiis, avrebbe parlato di Milenkovic con Fali Ramadani, agente di entrambi i difensori. In caso di addio di Koulibaly, il Napoli potrebbe puntare sul centrale serbo della Fiorentina.

Tuttavia va ricordato che Milenkovic è da tempo nei radar dell’Inter, intenzionata a portarlo alla corte di Inzaghi come erede di Skriniar. I nerazzurri per la difesa pensano anche a Bremer dal Torino.

Arrivato in Italia nel 2017 dal Partizan Belgrado, Milenkovic col passare degli anni è diventato un pilastro della difesa della Fiorentina e uno dei difensori più richiesti d’Europa. Oltre 150 presenze con i viola e 12 gol: un bottino niente male per un centrale.

Inoltre sarà anche uno dei protagonisti al prossimo Mondiale in Qatar con la sua Serbia. Dopo l’accesso diretto ottenuto ai gironi di qualificazione ai danni del Portogallo di Ronaldo, Milenkovic per la seconda volta in carriera rappresenterà il suo Paese alla competizione.