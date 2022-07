Berlusconi sogna in grande, Sky: Galliani contatta Icardi e Dybala per il Monza

Il Monza di Silvio Berlusconi vuole puntare in alto e sogna grandi colpi come Icardi e Dybala. Lo sport ha anche questa caratteristica quella di far sognare i tifosi ed il presidente del Monza, sembra intenzionato a fare almeno un tentativo. Ovviamente non sarà semplice, anche perché il club lombardo è neopromosso in Serie A. Ma secondo Sky Adriano Galliani sta provando quantomeno a fare un sondaggio per Icardi, contattando direttamente Wanda Nara che fa anche da manager al marito. L’idea del Monza per Icardi è di chiedere al Psg di contribuire al pagamento dell’ingaggio del giocatore, oramai in rotta con il club parigino. Situazione in qualche modo analoga a quella di Neymar, a cui Edmundo ha consigliato di andare al Napoli.

Secondo Sky Sport, però, il Monza fa un pensiero anche per Dybala contattando l’agente del giocatore. L’argentino è svincolato dalla Juventus. L’Inter in questo momento si è defilata per il giocatore che piace anche al Milan. Nessuno, però, ha fatto la mossa giusta anche perché il giocatore chiede almeno 8 milioni di euro di ingaggio. È probabile che Dybala debba abbassare le pretese economiche per continuare a giocare in Serie A, ma sembra comunque complicato che il Monza possa coronare il suo sogno.