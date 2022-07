Mpasinkatu: “Kvaratskhelia rivelazione del Napoli, che acquisto”

Malu Mpasinkatu parla del nuovo acquisto del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha fatto già vedere grandi colpi e gol sia in Nazionale che con la Dinamo Batumi. Eppure intorno al giocatore c’è ancora molto scetticismo, così come tanta attesa. Kvaratskhelia è stato ufficializzato oggi da De Laurentiis e sarà in ritiro con il Napoli a Dimaro. Secondo Mpasinkatu: “Lo dico ora, mi sbilancio, perché parlare dopo è sempre semplice. Sono convinto che il Napoli abbia preso un potenziale top player, sarà la rivelazione della squadra azzurra”.

Kvaratkshelia con la Georgia ha fatto già vedere grandi giocate, anche in partite importanti come quella con la Spagna. Ma in generale il georgiano sembra avere le stimmate del predestinato, anche se in azzurro dovrà sostituire un certo Lorenzo Insigne. Secondo Mpasinkatu, che parla a Radio Goal, il solo Kvaratskhelia non basta se “il Napoli vuole vincere lo scudetto deve acquistare altri calciatore importanti, oltre a trattenere giocatori come Osimhen e Koulibaly“.