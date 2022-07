Mauro lapidario: “Napoli non è da scudetto, serve altro”

Il Napoli ha già chiuso due acquisti: Kvaratskhelia e Mathias Olivera, oltre al riscatto di Anguissa e la conferma di Juan Jesus. Eppure ci sono tante critiche intorno al club azzurro. Secondo Massimo Mauro il Napoli, così com’è, non può ambire allo scudetto, lo dice durante una intervista a Gazzetta dello Sport. L’ex giocatore fa il punto su Gerard Deulofeu, possibile acquisto da parte del club azzurro: “Deulofeu ha i numeri per infiammare il Maradona, però bisogna vederlo in una grande squadra: al Milan non si è espresso a certi livelli. Lui e Osimhen, quando c’è da

attaccare la profondità, possono far male. Insieme possono funzionare: sono fiducioso“.

Scudetto Napoli: il verdetto di Mauro

Ma Mauro, ora opinionista in tv, è convinto che al Napoli serva anche altro per poter lottare con Inter, Milan e Juventus per il titolo: “Non bastano, e non basta neppure la riconferma di Anguissa; sono andati via Insigne, Ospina e Mertens devono essere sostituiti con gente che sopporta le pressioni di una piazza come Napoli. Per lo scudetto serve qualcosa in più visto che alcuni incidenti di percorso hanno frenato la corsa. Vincere un campionato a Napoli non è semplice, lo dico con cognizione di causa. Da solo non ha vinto neanche Maradona“.