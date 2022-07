Insigne auto nuova a Toronto: si regala un Mercedes Classe G – FOTO

Lorenzo Insigne ha cominciato una nuova vita a Toronto ed ha scelto anche la nuova auto: Mercedes Classe G. L’ex giocatore del Napoli si è trasferito in Canada e giocherà in MLS, guadagnando circa 13 milioni di euro a stagione, cambiando completamente stile di vita. Alla presentazione Insigne ha fatto sapere di aver scelto Toronto proprio per un cambio radicale, non per i soldi.

Insigne: che macchina ha acquistato

In questo cambio c’è anche quello dell’acquisto di una nuova auto per Insigne che in un importantissimo concessionario dell’Ontario ha preso una Mercedes Classe G. La macchina scelta da Insigne, formato Suv, ha un costo di circa 130 mila euro. Il giocatore del Toronto si è prestato anche alla classifica foto di rito, con sorriso smagliante. Nella giornata il giocatore ha anche svolto il suo primo allenamento con la maglia del Toronto. Il giocatore italiano si è messo a disposizione di Bradley ma non scenderà in campo in questa settimana. Il Toronto gioca il 3 luglio 2022 contro i Seattle Sounders, ma Insigne non sarà in campo perché deve recuperare la migliore forma fisica oltre ad un problema al ginocchio. La nuova stella del calcio americano può fare l’esordio in MLS il 10 luglio 2022 quando ci sarà la sfida Toronto – San Jose Earthquakes.