Imparato: “Spalletti non vede Mertens”, vi ricordate la lite in tv?

Gaetano Imparato è intervenuto a Radio Marte, secondo il giornalista Spalletti non vede Mertens nella sua rosa. Alla trasmissione ‘Si gonfia la rete’ ha detto: “Dopo il campionato perso alle battute finali il presidente ha sbagliato comunicazione, quando doveva fare un mea culpa e prendere tutti per mano. La gente è scettica perché in altre piazze sono arrivati grandi nomi. Deulofeu non mi convince, poi magari in campo dimostrerà altro. Spalletti non vede Mertens e per lui non è essenziale, basta pensare che per lui non ha speso una parola. Il Napoli ha un allenatore che se fosse stato al secondo anno sarebbe già stato cacciato da De Laurentiis, ma ora bisogna pensare come deve cambiare una squadra che l’anno scorso ha lottato per lo scudetto. Il Napoli, in questo momento, ha il centrocampo più forte della Serie A, non dobbiamo sottovalutare Gaetano“.

Spalletti-Mertens: il botta e risposta

In molti stanno sottolineando che Spalletti anche a Napoli sta facendo una ‘vittima’ eccellente, come accaduto anche con Totti a Roma e Icardi all’Inter. Tutti ricordano la lite tra Spalletti e Mertens andata in onda a distanza a maggio scorso. In quel caso Mertens fece delle accuse velate dicendo: “Tutta la squadra è delusa, in nove anni che sono qua questo è stato l’anno in cui sono più deluso. Una volta abbiamo fatto 91 punti e non abbiamo vinto. Ma questa volta è diverso, le altre squadre non erano più forti di noi. Certo ci sono poi Roma, Lazio, Juve, Atalanta, che sono dietro. Ora rialziamo la testa, andiamo in Champions e speriamo che l’anno prossimo possiamo combattere di nuovo perché abbiamo un grande gruppo“. Gli aveva risposto poi Spalletti in conferenza stampa dicendo: “Il campo ha detto che sono più forti gli altri. Altrimenti dica chi secondo lui è stato insufficiente, di chi è la responsabilità“.