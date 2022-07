Addio a Ciro Mertens: “Almeno un messaggio, Aurelio De Laurentiis poteva farlo?”

Dries Mertens lascia Napoli, il contratto è scaduto il 30 giugno. De Laurentiis non ha riservato nemmeno un messaggio al belga.

1 luglio 2022 Dries Mertens non è più un giocatore del Napoli. L’accordo per il rinnovo non c’è e può firmare con qualsiasi altro club. Quanto scritto è un’ovvietà, ma talvolta anche le cose scontate fanno male. Perché Mertens ed il Napoli sono stati una cosa sola per 9 anni, conditi da 148 gol e magie incredibili, gesti d’amore e scambi d’affetto. Insomma qualcosa che va oltre il calcio.

Maurizio de Giovanni e i senatori Gaetano Quagliariello e Sandro Ruotolo con una nota hanno commentato l’addio di Mertens.

“Non può finire così. È stato amore nel campo e fuori dal campo. Non se ne può andare in silenzio. È da scostumati. Altri campioni altrove hanno trovato applausi e lacrime. Da noi no.

Dries Mertens, il nostro Ciro, lascia Napoli in silenzio. Non rientrava più nei piani della società? Ce ne faremo una ragione. Ma una lettera, un comunicato, almeno una pizza, Aurelio De Laurentiis poteva offrirla? La classe non è acqua”.