Dries Mertens non è più un giocatore del Napoli, un’ovvietà che fa male

1 luglio 2022 Dries Mertens non è più un giocatore del Napoli. L’accordo per il rinnovo non c’è e può firmare con qualsiasi altro club. Quanto scritto è un’ovvietà, ma talvolta anche le cose scontate fanno male. Perché Mertens ed il Napoli sono stati una cosa sola per 9 anni, conditi da 148 gol e magie incredibili, gesti d’amore e scambi d’affetto. Insomma qualcosa che va oltre il calcio, non sarà un caso che Mertens abbia chiamato il figlio Ciro Romeo. C’è chi dice che sia stato per ruffianeria, ma a noi piace pensare che lo abbia fatto per amore.

Ed allora proprio in virtù di questo sentimento, che si declina non solo tra due persone che si vogliono bene, sarebbe stato bello se la storia tra Mertens ed il Napoli finisse diversamente. Se ci fosse stata una separazione consensuale, ancor meglio se fosse rimasto in azzurro. Ed invece ad oggi i segnali di un rinnovo di Mertens sono totalmente assenti. La freddezza è diventata gelo. Aurelio De Laurentiis se ne sta a Los Angeles e c’è chi spesa che al suo rientro possa incontrare Mertens e con un colpo di teatro firmare un nuovo contratto. La speranza è sicuramente l’ultima a morire, ma non sempre accade ciò che si vuole.