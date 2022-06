Pedullà: “Mertens mi aspetto qualcosa di sorprendente”

Ultime notizie sul calciomercato del Napoli con il contratto di Mertens oramai scaduto, così come quello di Ospina. Inoltre Fabian Ruiz è in scadenza nel 2023 come Koulibaly. Tante problematiche da risolvere per il Napoli che sta tentennando molto dopo la partenza a razzo con l’acquisto di Kvaratskhelia e Mathias Olivera ed il riscatto di Anguissa.

Il Napoli ha perso anche Insigne e Mertens, due giocatori che non è facile rimpiazzare. Ma secondo Alfredo Pedullà la storia tra Mertens ed il Napoli non è ancora finita. Durante lo speciale calciomercato di Sportitalia, il giornalista dice che si aspetta “qualcosa di sorprendente. Io credo che la storia non sia totalmente conclusa. È una questione tra De Laurentiis ed il giocatore“. Aggiornamenti di mercato anche su Fabian Ruiz: “Non vuole firmare il rinnovo e va al muro contro muro con la società“. Ospina invece firma per “l’Al-Nassr. Il portiere colombiano chiedeva 3 milioni di ingaggio. Koulibaly? Non ci sono sostanziali novità. Il giocatore può restare a Napoli con il contratto in scadenza nel 2023“. Ma il Napoli deve fare i conti anche con altre questioni di mercato: Politano e Demme vogliono la cessione, mentre Ounas non trova acquirenti viste le altre richieste del club azzurro.