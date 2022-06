Montuori: “De Laurentiis sa cosa accade a Bari? Mi hanno rivelato una cosa”

Gennaro Montuori ex capo tifoso del Napoli ha inviato un messaggio al presidente della squadra partenopea Aurelio De Laurentiis.

CALCIO NAPOLI. Gennaro Montuori nel corso della trasmissione Tifosi Napoletani in onda su tele A ha parlato della multiproprietà della famiglia De Laurentiis che detiene il Napoli e il Bari. Aurelio De Laurentiis entro il 2024 sarà chiamato a decidere quale club cedere.

“Aurelio De Laurentiis sa quello che succede a Bari? Un mio amico molto informato mi ha svelato che lì si festeggia ogni anno, ma certamente non per la compagine pugliese, anzi. Lì festeggiano i successi di Juventus, Milan e Inter“.

Gennaro Montuori, ex capo tifoso della Curva B dello stadio San Paolo ora dedicato a Diego Armando Maradona ha poi aggiunto: “A Bari fanno il tifoso soprattutto per le tre squadre del Nord. Cosa farà Aurelio De Laurentiis qualora decidesse di cedere il Napoli per il Bari? Andrà a festeggiare anche lui le vittorie di Milan, Juventus e Inter? Il presidente e imprenditore cinematografico non le sa queste cose e credo che qualcuno dovrebbe dirgliele prima di prendere una decisione“, ha concluso Montuori. .