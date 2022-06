Montuori: “De Laurentiis mi ha offeso in maniera pesante, non è napoletano, ma romano”

Gennaro Montuori tuona contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per alcune offese ricevute.

Gennaro Montuori, si scaglia contro Aurelio De Laurentiis. L’ex capo tifoso della curva B e grande amico di Diego Armando Maradona ai microfoni di Tele A manifesta tutto il proprio disappunto per patteggiamento del presidente della Ssc Napoli:

“Aurelio De Laurentiis mi ha gravemente offeso in più occasioni. Per me lui non è napoletano come dice di essere, ma è romano. Abbiamo avuto l’opportunità di vincere lo scudetto in questa stagione, ma non ci siamo riusciti”.

Gennaro Montuori nel corso del suo intervento a Tele A ha poi aggiunto : “Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis hanno parlato del terzo posto come grande risultato, come se si fosse fatta una impresa incredibile. La verità è che il Napoli avrebbe dovuto vincere lo scudetto perché era la squadra più forte di tutti. Inoltre il presidente non ci ha mai spiegato quanto accadde in occasione di Napoli-Verona, partita che costò la Champions League agli azzurri“.