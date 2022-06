Chiariello: “Deulofeu ottimo acquisto, ma ho un sogno”

Umberto Chiariello ha parlato di Deulofeu, prossimo acquisto del Napoli e dei movimenti di mercato del club partenopeo.

Umberto Chiariello, nel corso del suo intervento nel corso del suo intervento su Canale 21, ha commentato il possibile arrivo di Deulofeu, e il mercato del club di Aurelio De Laurentiis. Queste le parole del giornalista:

“Gerard Deulofeu è un calciatore importante, sarebbe un grande acquisto. Ha fallito un paio di grosse occasioni nel corso della sua carriera, ma a Udine ha dimostrato tutto il suo valore. Sono convinto che potrebbe fare bene anche nella compagine di mister Luciano Spalletti”.

Umberto Chiariello ha poi spiegato: “Deulofeu potrebbe fare bene alle spalle della prima punta, in veste di suggeritore. Per quello che concerne gli altri nomi accostati al Napoli, vi dico che De Paul è tanta roba. Magari arrivasse a Napoli. Inoltre Tutti vituperano Bernardeschi, ma è un calciatore che ha delle ottime qualità. Vi confesso però che il mio sogno è Domenico Berardi. Mi meraviglio che non sia approdato ancora in un grande club perché è uno che sa fare un po’ tutto. Andrà alla Juventus? Mi dispiacerebbe tanto”.