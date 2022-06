SportItalia: Koulibaly, Spalletti si è impuntato. Fabian via. Deulofeu in arrivo, manca poco”

Luciano Spalletti si è impuntato, vuole Koulibaly. Fabian può partire. Deulofeu arriverà in azzurro.

Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia ha fatto il punto sui movimenti di calciomercato del Calcio Napoli:

“Ospina e Fabian Ruiz sono lontani, Le richieste del colombiano per il rinnovo sono alte e il Napoli non ha alcuna intenzione di accontentarlo. Il centrocampista vuole andare in Spagna, piace all’Atletico”.

“Naturalmente si tratta di due casi diversi. David Ospina è legato al Napoli fino al trenta giugno, è in scadenza. Il contratto di Fabian Ruiz scadrà invece tra un anno, nel 2023“.

Alfredo Pedullà nel corso del suo intervento ha poi aggiunto ulteriori dettagli:

Koulibaly: “Spalletti si è impuntato solo sul senegalese perché lo ritiene imprescindibile e non vorrebbe privarsene. Sulle sue tracce c’è il Barcellona, ma i catalani al momento non possono investire“.

Su Deulofeu: “Manca poco, ma non sarà a Napoli né domani e nemmeno dopodomani. Serve l’uscita di un esterno (Politano e Ounas potrebbero partire entrambe)“.