CORSPORT – Napoli, scoppia il caso Anguissa. Promessa tradita da De Laurentiis: ecco il motivo

Scoppia il caso Anguissa: il giocatore è irritato con il Napoli

Il Napoli deve fare i conti con la gestione di tanti problemi in questa sessione di calciomercato. Ci sono tante questioni da risolvere che stanno rallentando il mercato azzurro. Il rinnovo di Mertens e Ospina sono sospesi nel vuoto, il portiere con ogni probabilità andrà via, l’attaccante dopo le parole che sanno d’addio ha una minima speranza di restare. Ma è tutto molto ingarbugliato e sembra non terminare mai, stessa cosa si dica per il rinnovo di Koulibaly (per il quale c’è stato un riavvicinamento) e Fabian Ruiz. Ma al Napoli scoppia anche il caso Anguissa per un bonus promesso ma non preso in considerazione dalla società al momento del nuovo contratto, lo scrive Corriere dello Sport. Il giocatore africano è stato appena riscattato dal Fulham ed è fondamentale la sua presenza nel centrocampo di Spalletti, come si è visto inmaniera evidente nella scorsa stagione.

Caso Anguissa: bonus non pagato dal Napoli

La società azzurra è stata lesta a riscattare il giocatore dal Fulham, assicurandosi così un calciatore fondamentale per la mediana di Spalletti. Ma secondo il quotidiano sportivo il caso Anguissa al Napoli è appena scoppiato ed il club azzurro ne dovrà tenere conto, insieme alle altre problematiche di questo calciomercato, ecco i dettagli: