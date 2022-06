De Maggio: “Ho una notizia su Mertens, ma prendetela con cautela “

Valter De Maggio commenta le operazioni di mercato del Napoli a comunicare da Deulofeu, e rivela una notizia su Dries Mertens

Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato una notizia su Mertens. Il direttore di Radiogol si raccomanda di prendere la notizia con cautela.

“Mi arrivano notizie di prima mano sul mercato del Napoli, una mi dice che Deulofeu è ad un passo dal trasferimento in maglia partenopea. Ma l’altra riguarda proprio l’attaccante belga a scadenza contrattuale a fine giugno con il sodalizio presieduto da Aurelio De Laurentiis. Devo, però, fare una raccomandazione”.

De Maggio, su Mertens ha poi aggiunto: “Lasciatemi dire che questa notizia che sto per darvi su Dries Mertens va presa con le pinze, non facciamo voli pindarici, ma da quello che so ci sono ancora speranze. Facciamo molta attenzione, perché tra Mertens ed il Napoli non è ancora finita. Prima di tutto perché c’è un contratto ancora valido fino alla fine di giugno e poi ho saputo che ci sarebbero ancora dei margini per il rinnovo contrattuale dell’attaccante belga con il Napoli di Aurelio De Laurentiis“.