Il Monza si fionda su due calciatori del Napoli: richiesta ufficiale a De Laurentiis

Il Monza non perde tempo ed a pochi giorni dalla promozione in Serie A intende rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riferito da Valter De Maggio a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, i brianzoli avrebbero richiesto ufficialmente Adam Ounas ed Andrea Petagna. L’algerino è stato già alle dipendenze di Giovanni Stroppa ai tempi del Crotone, mentre l’ex Spal potrebbe essere la nuova punta centrale del club di Silvio Berlusconi che, per la prima volta in 110 anni di storia, è salita nella massima serie italiana.

Non solo il Monza, anche altre squadre sono interessate ai due calciatori che, molto probabilmente, lasceranno Napoli. Si è vociferato di una ipotesi di scambio tra Djuric e Petagna con la Salernitana mentre Ounas piace tantissimo al Torino.