Iervolino: “Scambio Djuric-Petagna? Non ne so niente. De Laurentiis non mi ha chiesto Ederson”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, e si sofferma sul mercato granata: “Ederson me l’hanno chiesto in tanti, ma io vorrei tenerlo. Ho rispedito al mittente tutte le proposte. Lunedì e martedì faremo una ricognizione su tutte le cose con il nuovo direttore sportivo, prenderemo le migliori decisioni possibili. Non costringo nessuno e conterà anche la volontà del calciatore brasiliano”.

Sul paventato scambio Petagna-Djuric, Iervolino ha risposto: “Non ne so proprio nulla. Ci pensa solo il nostro direttore sportivo. Cavani alla Salernitana? Ogni volta che parlo con il direttore e l’allenatore, dico che sono in triplice veste, mi metto tre maglie: azionista, presidente e tifoso, quindi strizzo l’occhio a Cavani. Da presidente sarei onorato, da azionista vedo il valore di medio lungo periodo. Non so se hanno preso contatto, ma sarebbe per me un sogno: ritengo sia la punta più forte del momento. De Laurentiis? Non mi ha mai chiesto Ederson”.